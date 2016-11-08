Военного комиссара в Ровенской области отстранили от должности

По его словам, комиссара перевели на другое место службы.

Перевод может быть связан с последним скандалом вокруг комиссара М.Твердохлеба. На него военная прокуратура Западного региона составила два протокола по частям 1 и 2 статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях "Нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов".

Следователи установили, что в рабочее время комиссар без соответствующего документального оформления отправил подчиненного офицера в Германию за автомобилем. Слушание этого дела продолжается в Ровенском городском суде.