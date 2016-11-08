Військового комісара Рівненщини усунули з посади
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 8 листопада. УНН. Михайло Твердохліб більше не керує Рівненським обласним військовим комісаріатом. Цю інформацію кореспонденту УНН підтвердив начальник прес-центру оперативного командування “Захід” Анатолій Прошин.
За його словами, комісара перевели на інше місце служби.
Переведення може бути пов’язано з останнім скандалом навколо комісара М.Твердохліба. На нього військова прокуратура Західного регіону склала два протоколи за частинами 1 та 2 статті 172-7 Кодексу України про адмінправопорушення "Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів".
Слідчі встановили, що в робочий час комісар без відповідного документального оформлення відправив підлеглого офіцера в Німеччину за автомобілем. Слухання цієї справи триває в Рівненському міському суді.