Военный в Киевской области по неосторожности застрелил сослуживца, открыто производство
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. В одной из воинских частей Киевской области один из военнослужащих в результате неосторожного обращения с оружием выстрелил в сослуживца, что повлекло за собой смерть последнего. Об этом УНН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.
"Предварительно установлено, что один из военнослужащих в результате неосторожного обращения с оружием выстрелил в другого сослуживца, что привело к его смерти. Указанному лицу сообщено о подозрении ч. 2 ст. 414 УК Украины (нарушение правил обращения с оружием, причинившее смерть потерпевшего) и избрана мера пресечения", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, следствие продолжается. Устанавливаются все обстоятельства трагического происшествия.
В прокуратуре также отметили, что за совершение такого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до десяти лет.
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