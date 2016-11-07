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15 марта, 19:03 • 113576 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 161911 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 135166 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 127866 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111420 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104767 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100959 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Военные нашли вблизи Мосула могилу с обезглавленными телами

Военные нашли вблизи Мосула могилу с обезглавленными телами

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 ноября. УНН. Иракские военные нашли в одном из пригородов массовое захоронение с примерно сотней обезглавленных тел. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на армию Ирака, передает УНН.

В заявлении военных говорится, что яму с телами нашли на территории школы в городе Хаммам аль-Али. Этот город является последним населенным пунктом на пути к Мосулу, если подъезжать к нему с юга.

В конце прошлой недели управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что группировка "Исламское государство" расправилась над несколькими сотнями гражданских в Мосуле.

Иракский спецназ вошел в пригород Мосула 2 ноября. Военные прочесывают захваченные районы в поисках боевиков, лояльных к "ИГ". По некоторым оценкам, их насчитывается около шести тысяч.

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