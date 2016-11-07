Военные нашли вблизи Мосула могилу с обезглавленными телами

В заявлении военных говорится, что яму с телами нашли на территории школы в городе Хаммам аль-Али. Этот город является последним населенным пунктом на пути к Мосулу, если подъезжать к нему с юга.

В конце прошлой недели управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что группировка "Исламское государство" расправилась над несколькими сотнями гражданских в Мосуле.

Иракский спецназ вошел в пригород Мосула 2 ноября. Военные прочесывают захваченные районы в поисках боевиков, лояльных к "ИГ". По некоторым оценкам, их насчитывается около шести тысяч.