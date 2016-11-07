Військові знайшли поблизу Мосула могилу з обезголовленими тілами
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Іракські військові знайшли в одному з передмість масове поховання з приблизно сотнею обезголовлених тіл. Про це повідомляє ВВС із посиланням на армію Іраку, передає УНН.
У заяві військових йдеться, що яму з тілами знайшли на території школи в місті Хаммам аль-Алі. Це місто є останнім населеним пунктом по дорозі до Мосула, якщо під'їжджати до нього з півдня.
Наприкінці минулого тижня управління Верховного комісара ООН з прав людини повідомило, що угруповання "Ісламська Держава" вчинило розправи над кількома сотнями цивільних у Мосулі.
Іракський спецназ увійшов в передмістя Мосула 2 листопада. Військові прочісують захоплені райони в пошуках бойовиків, лояльних до "ІД". За деякими оцінками, їх налічується близько шести тисяч.