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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 77194 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 113610 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 105382 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 112131 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120522 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148736 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149006 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Военные Украины, США и Румынии выполнят наблюдательный полет над территорией России

Военные Украины, США и Румынии выполнят наблюдательный полет над территорией России

Киев  •  УНН

 • 9396 просмотра

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Румынские, американские и украинские военные в период с 23 по 27 сентября выполнят наблюдательный полет над территорией России, а специалисты из РФ - над территорией Словении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС и газету "Красная звезда".

"По данным Национального центра по уменьшению ядерной опасности, в период с 23 по 27 сентября в рамках реализации договора по открытому небу совместная миссия Украины, Румынии и США выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на румынском самолете наблюдения Ан-30 с аэродрома Кубинка", - говорится в публикации.

Договор по открытому небу - многосторонний международный договор, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Целью договора является содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

Договор устанавливает режим открытого неба для обеспечения возможности его участникам совершать облеты территорий друг друга. Участниками договора сейчас являются более 30 государств, в том числе, Украина и Россия.

Напомним, представители Швеции, Чехии и Испании провели наблюдательный полет над Украиной.

Украинские Национальные Новости

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