Военные на Донбассе получат питание по стандартам НАТО - Порошенко

"Наши военные в Донбассе получат новый рацион, разработанный по стандартам НАТО. 7 различных комплексных рационов на 7 дней недели. Новый рацион просто невозможно сравнить с предыдущими образцами. Я уже не говорю о тех временах, когда сам проходил срочную службу", - написал Президент.

Как сообщал УНН, в мае 2018 года Минобороны Украины переведет на новую систему питания первых 12 воинских частей.