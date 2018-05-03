Военные на Донбассе получат питание по стандартам НАТО - Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Украинские военные в Донбассе получат новый рацион, разработанный по стандартам НАТО. Об этом в twitter написал Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.
"Наши военные в Донбассе получат новый рацион, разработанный по стандартам НАТО. 7 различных комплексных рационов на 7 дней недели. Новый рацион просто невозможно сравнить с предыдущими образцами. Я уже не говорю о тех временах, когда сам проходил срочную службу", - написал Президент.
Как сообщал УНН, в мае 2018 года Минобороны Украины переведет на новую систему питания первых 12 воинских частей.