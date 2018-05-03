Військові на Донбасі отримають харчування за стандартами НАТО – Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Українські військові на Донбасі отримають новий раціон , розроблений за стандартами НАТО. Про це в twitter написав Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
“Наші військові на Донбасі отримають новий раціон, розроблений за стандартами НАТО. 7 різних комплексних раціонів на 7 днів тижня. Новий раціон просто неможливо порівняти з попередніми зразками. Я вже не кажу про ті часи, коли сам проходив строкову службу”, — написав Президент.
Як повідомляв УНН, у травні 2018 року Міноборони України переведе на нову систему харчування перших 12 військових частин.