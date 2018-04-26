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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 25413 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Военкоматы в Украине переходят на новый формат работы

Киев • УНН

 • 26938 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Министр обороны Украины Степан Полторак утвердил План создания на базе военных комиссариатов территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает УНН.

Военкоматы в Украине переходят на новый формат работы

"Планом предусмотрен переход на новый формат работы в военных комиссариатах. Целью создания таких центров является повышение эффективности работы с военнообязанными, резервистами и ветеранами в системе предоставления услуг по их социальной и правовой защите", - сказал Полторак.

Как сообщал УНН, в столичной мэрии констатируют очень низкую явку призывников в военкоматов. Об этом сегодня во время заседания городской призывной комиссии сообщил ее глава - заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

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