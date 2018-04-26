Военкоматы в Украине переходят на новый формат работы
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Министр обороны Украины Степан Полторак утвердил План создания на базе военных комиссариатов территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает УНН.
"Планом предусмотрен переход на новый формат работы в военных комиссариатах. Целью создания таких центров является повышение эффективности работы с военнообязанными, резервистами и ветеранами в системе предоставления услуг по их социальной и правовой защите", - сказал Полторак.
Как сообщал УНН, в столичной мэрии констатируют очень низкую явку призывников в военкоматов. Об этом сегодня во время заседания городской призывной комиссии сообщил ее глава - заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.