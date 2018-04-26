Военкоматы в Украине переходят на новый формат работы

"Планом предусмотрен переход на новый формат работы в военных комиссариатах. Целью создания таких центров является повышение эффективности работы с военнообязанными, резервистами и ветеранами в системе предоставления услуг по их социальной и правовой защите", - сказал Полторак.



Как сообщал УНН, в столичной мэрии констатируют очень низкую явку призывников в военкоматов. Об этом сегодня во время заседания городской призывной комиссии сообщил ее глава - заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.