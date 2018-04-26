Військомати в Україні переходять на новий формат роботи
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Міністр оборони України Степан Полторак затвердив План створення на базі військових комісаріатів територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомляє прес-служба Міноборони, передає УНН.
"Планом передбачено перехід на новий формат роботи у військових комісаріатах. Метою створення таких центрів є підвищення ефективності роботи з військовозобов’язаними, резервістами та ветеранами у системі надання послуг щодо їх соціального та правового захисту", - сказав Полторак.
Як повідомляв УНН, у столичній мерії констатують дуже низьку явку призовників до військоматів. Про це сьогодні під час засідання міської призовної комісії повідомив її очільник - заступник голови КМДА Дмитро Давтян.