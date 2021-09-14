Вторник в Киеве начался с пробок: где затруднено движение
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. По состоянию на 8:15 вторника, 14 сентября, на улицах и проспектах Киева заметны осложнения движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, сообщает УНН.
Детали
Так, на правом берегу движение затруднено на проспектах Воздухофлотском, Голосеевском, Науки, Валерия Лобановского, Победы, Академика Палладина, Героев Сталинграда.
Также движение было затруднено на улицах Большой Васильковской, Богатырской, Щусева, Кирилловской, Елены Телиги, Жилянской, Новой, Вадима Гетьмана, Корабельной, Нижний Вал. Движение также затруднено на Набережно-Крещатицкой улице.
Тем временем, на левом берегу движение затруднено на Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина и проспектах Бажана, Соборности. Также пробки образовались на улицах Березняковской, Ижевской.
Сильные пробки также на Днепровской набережной.
На мостах - Дарницком, Северном и Южном движение осложнено в направлении правого берега. На Южном мосту и мосту Метро можно было проехать свободно.
Добавим
В Киевской области сегодня без осадков. Температура ночью 10-13°, днем 21-24°.