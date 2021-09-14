Вівторок у Києві розпочався із заторів: де ускладнено рух

Деталі

Так, на правому березі рух ускладнений на проспектах Повітрофлотському, Голосіївському, Науки, Валерія Лобановського, Перемоги, Академіка Палладіна, Героїв Сталінграда.

Також рух було ускладнено на вулицях Великій Васильківській, Богатирській, Щусєва, Кирилівській, Олени Теліги, Жилянській, Новій, Вадима Гетьмана, Корабельній, Нижній Вал. Рух також ускладнено на Набережно-Хрещатицькій вулиці.

Тим часом, на лівому березі рух ускладнений на Броварському проспекті, проспекті Юрія Гагаріна і проспектах Бажана, Соборності. Також затори утворилися на вулицях Березняківській, Іжевській.

Сильні затори також на Дніпровській набережній.

На мостах - Дарницькому, Північному і Південному рух ускладнений у напрямку правого берега. На Південному мосту і мосту Метро можна було проїхати вільно.

Додамо

У Київській області сьогодні без опадів. Температура вночі 10-13°, вдень 21-24°.