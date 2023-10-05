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Овчарку Байдена выселили из Белого дома: она регулярно кусала агентов Секретной службы

Овчарку Байдена выселили из Белого дома: она регулярно кусала агентов Секретной службы

Киев • УНН

 • 749874 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. Овчарку президента Джо Байдена, двухлетнего Командора выселили из Белого дома после серии инцидентов с укусами сотрудников и персонала Секретной службы США, сообщила пресс-секретарь первой леди Джилл Байден Элизабет Александер, пишет CNN, информирует УНН.

Детали

"Командор в настоящее время не находится на территории Белого дома, пока оцениваются дальнейшие шаги", - говорится в заявлении Александер.

Решение выселить овчарку из Белого дома было принято через несколько дней после того, как командир укусил офицера Секретной службы. Это был 11-й эпизод "агрессивного поведения" домашних животных президента, многие из которых касались командира. В одном случае даже потребовалась госпитализация.

В своем заявлении Александер сказала, что президент и первая леди "глубоко заботятся о безопасности тех, кто работает в Белом доме, и тех, кто защищает их каждый день".

Она добавила, что семья Байденов работает над решением проблемы.

Александер не сообщил, где в настоящее время проживает командир и когда он может вернуться в Белый дом.

Напомним

25 сентября Собака президента США Джо Байдена, командир, укусила еще одного агента Секретной службы в Белом доме.

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