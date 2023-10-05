Овчарку Байдена выселили из Белого дома: она регулярно кусала агентов Секретной службы
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Овчарку президента Джо Байдена, двухлетнего Командора выселили из Белого дома после серии инцидентов с укусами сотрудников и персонала Секретной службы США, сообщила пресс-секретарь первой леди Джилл Байден Элизабет Александер, пишет CNN, информирует УНН.
Детали
"Командор в настоящее время не находится на территории Белого дома, пока оцениваются дальнейшие шаги", - говорится в заявлении Александер.
Решение выселить овчарку из Белого дома было принято через несколько дней после того, как командир укусил офицера Секретной службы. Это был 11-й эпизод "агрессивного поведения" домашних животных президента, многие из которых касались командира. В одном случае даже потребовалась госпитализация.
В своем заявлении Александер сказала, что президент и первая леди "глубоко заботятся о безопасности тех, кто работает в Белом доме, и тех, кто защищает их каждый день".
Она добавила, что семья Байденов работает над решением проблемы.
Александер не сообщил, где в настоящее время проживает командир и когда он может вернуться в Белый дом.
Напомним
25 сентября Собака президента США Джо Байдена, командир, укусила еще одного агента Секретной службы в Белом доме.