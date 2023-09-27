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Собака Байдена знову покусала агента Секретної служби США

Собака Байдена знову покусала агента Секретної служби США

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. Собака президента США Джо Байдена, Командор, у понеділок покусала ще одного агента Секретної служби в Білому домі, повідомляє The Hill із посиланням на Секретну службу, пише УНН.

Деталі

"Близько 20:00 співробітник підрозділу Секретної служби вступив у контакт з домашнім улюбленцем Першої сім'ї і був укушений. Офіцер отримав комплексну медичну допомогу", - заявив у вівторок прессекретар Ентоні Гугліельмі.

Доповнення

Як зазначає консервативна група правових активістів Judicial Watch, вівчарка Байдена, Командор, вже в 11 раз когось покусала в Білому домі і в будинку сім'ї Байденів в Делавері. Активісти зібрали в липні електронні листи з описом ймовірних інцидентів укусів собаки Байдена з жовтня 2022 року по січень 2023 року.

У листопаді минулого року в результаті нападу офіцер отримав травми верхньої частини правої руки і стегна.

У Білому домі заявили, що Байдени працюють з Секретною службою і співробітниками виконавчої резиденції над додатковими тренуваннями для вівчарки, а також над створенням спеціальних зон для бігу і фізичних вправ для собаки.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що майже 2-річна німецька вівчарка Командор президента Байдена покусала сімох людей протягом чотирьох місяців після того, як колишнього першого собаку Мейджора вигнали з Білого дому за аналогічну агресивну поведінку.

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