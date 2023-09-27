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Собака Байдена снова покусала агента Секретной службы США

Собака Байдена снова покусала агента Секретной службы США

Киев • УНН

 • 275273 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Собака президента США Джо Байдена, Командор, в понедельник покусала еще одного агента Секретной службы в Белом доме, сообщает The Hill со ссылкой на Секретную службу, пишет УНН.

Детали

"Около 20:00 сотрудник подразделения Секретной службы вступил в контакт с домашним любимцем Первой семьи и был укушен. Офицер получил комплексную медицинскую помощь", - заявил во вторник пресс-секретарь Энтони Гуглиэльми.

Дополнение

Как отмечает консервативная группа правовых активистов Judicial Watch, овчарка Байдена, Командор, уже в 11 раз кого-то покусала в Белом доме и в доме семьи Байденов в Делавэре. Активисты собрали в июле электронные письма с описанием вероятных инцидентов укусов собаки Байдена с октября 2022 года по январь 2023 года.

В ноябре прошлого года в результате нападения офицер получил травмы верхней части правой руки и бедра.

В Белом доме заявили, что Байдены работают с Секретной службой и сотрудниками исполнительной резиденции над дополнительными тренировками для овчарки, а также над созданием специальных зон для бега и физических упражнений для собаки.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что почти 2-летняя немецкая овчарка Командор президента Байдена покусала семерых человек в течение четырех месяцев после того, как бывшую первую собаку Мейджора выгнали из Белого дома за аналогичное агрессивное поведение.

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