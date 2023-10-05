Вівчарку Байдена виселили з Білого дому: вона регулярно кусала агентів Секретної служби
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Вівчарку президента Джо Байдена, дворічного Командора виселили з Білого дому після серії інцидентів з укусами співробітників і персоналу Секретної служби США, повідомила прессекретар першої леді Джилл Байден Елізабет Александер, пише CNN, інформує УНН.
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"Командор наразі не перебуває на території Білого дому, поки оцінюються подальші кроки", - сказала Александер у своїй заяві.
Рішення виселити вівчарку з Білого добу було прийнято через кілька днів після того, як Командор покусав офіцера Секретної служби. Це був 11-й епізод "агресивної поведінки" домашніх тварин президента, багато з яких стосувалися Командора. В одному випадку навіть потрібна була госпіталізація.
У своїй заяві Александер сказала, що президент і перша леді "глибоко піклуються про безпеку тих, хто працює в Білому домі, і тих, хто захищає їх щодня".
Вона додала, що сім'я Байденів працює над розв'язанням проблеми.
Александер не повідомила, де зараз проживає Командор і коли він може повернутися до Білого дому.
Нагадаємо
25 вересня Собака президента США Джо Байдена, Командор, покусала ще одного агента Секретної служби в Білому домі.