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Произведение искусства, долгое время считавшееся копией, оказалось настоящим Рембрандтом

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 ноября. УНН. Искусствоведы в Нидерландах представили масляный рисунок знаменитого голландского мастера Рембрандта после того, как он в течение столетия пилился в углу музея. Об этом пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Эскиз маслом «Воздвижение креста» 1640-х годов долгое время считался работой последователя мастера 17 века, известного своими знаменитыми произведениями, такими как «Ночная стража» и «Урок анатомии доктора Николаеса Тулпа».

Но теперь музей Бредиуса в Гааге, где эскиз выставлен с момента его покупки в 1921 году, благодаря новым научным методам обнаружил, что на самом деле он был написан Рембрандтом.

Произведение искусства было впервые куплено куратором музея Авраамом Бредиусом в 1921 году. Он также был уверен, что рисунок был оригинальным Рембрандтом.

Но с годами искусствоведы отвергли это как грубую подделку.

Одним из главных аргументов искусствоведов в пользу того, что очерк является имитацией, были недетализованные мазки на холсте.

Реставраторы рассказали, что на эскизе была сделана инфракрасная рефлектография и рентгеновские снимки, которые обнаружили интересные элементы.

"Исследование показывает, что в эскизе есть несколько изменений, внесенных самим художником во время рисования, а это означает, что его композиция была творческим процессом. Это значит, что художник передумал во время работы. Он явно не копировал другую картину", – говорится в сообщении.

Исследование также показало, что манера обращения художника с кистью соответствовала манере великого мастера.

Украинские Национальные Новости

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Культура

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