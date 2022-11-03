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Витвір мистецтва, який довгий час вважався копією, виявився справжнім Рембрандтом

Витвір мистецтва, який довгий час вважався копією, виявився справжнім Рембрандтом

Київ • УНН

 • 908799 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Мистецтвознавці в Нідерландах представили олійний малюнок знаменитого голландського майстра Рембрандта після того, як він протягом століття пилився в кутку музею. Про це пише УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Ескіз олією «Воздвиження хреста» 1640-х років довгий час вважався роботою послідовника майстра 17 століття, відомого своїми знаменитими творами, такими як «Нічна варта» та «Урок анатомії доктора Ніколаєса Тулпа».

Але тепер музей Бредіуса в Гаазі, де ескіз виставлений з моменту його покупки у 1921 році, завдяки новим науковим методам виявив, що насправді він був написаний Рембрандтом.

Твір мистецтва було вперше куплено куратором музею Авраамом Бредіусом у 1921 році. Він також був переконаний, що малюнок був оригінальним Рембрандтом.

Але з роками мистецтвознавці відкинули це як грубу підробку.

Одним з головних аргументів мистецтвознавців на користь того, що нарис є імітацією, були недеталізовані мазки на полотні.

Реставратори розповіли, що на ескізі було зроблено інфрачервону рефлектографію та рентгенівські знімки, які виявили цікаві елементи.

"Дослідження показує, що в ескізі є кілька змін, внесених самим художником під час малювання, а це означає, що його композиція була творчим процесом. Це означає, що митець передумав під час роботи. Він явно не копіював іншу картину", - йдеться в повідомленні.

Дослідження також показало, що манера поводження художника з пензлем відповідала манері великого майстра.

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