Вице-президент Еврокомиссии К.Георгиева стала исполнительным директором Всемирного банка
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Вице-президент Европейской комиссии Кристалина Георгиева была назначена исполнительным директором Всемирного банка, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
"Кристалина является всемирно признанным лидером с проверенной репутацией, которая пытается улучшить жизнь тех, кто в этом больше всего нуждается", - заявил директор Всемирного банка Джим Ен Ким объявляя о назначении К.Георгиевой.
Как сообщал УНН, 28 сентября Джим Ен Ким был переизбран президентом Всемирного банка на очередной срок.