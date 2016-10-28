Вице-президент Еврокомиссии К.Георгиева стала исполнительным директором Всемирного банка

"Кристалина является всемирно признанным лидером с проверенной репутацией, которая пытается улучшить жизнь тех, кто в этом больше всего нуждается", - заявил директор Всемирного банка Джим Ен Ким объявляя о назначении К.Георгиевой.

Как сообщал УНН, 28 сентября Джим Ен Ким был переизбран президентом Всемирного банка на очередной срок.