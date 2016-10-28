Віце-президент Єврокомісії К.Георгієва стала виконавчим директором Світового банку
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Віце-президента Європейської комісії Крісталіну Георгієву було призначено виконавчим директором Світового банку, передає УНН з посиланням на The Guardian.
“Крісталіна є всесвітньо визнаним лідером з перевіреною репутацією, яка намагається поліпшити життя тих, хто цього найбільше потребує”, — заявив директор Світового банку Джим Ен Кім оголошуючи про призначення К.Георгієвої.
Як повідомляв УНН, 28 вересня Джим Ен Кім був переобраний президентом Світового банку на черговий термін.