Вице-президент правящей партии Тайваня лидирует в опросе общественного мнения, на фоне срыва переговоров дружественной к КНР оппозиции

Вице-президент Тайваня Лай Чин Тэ, который является также представителем правящей Демократической прогрессивной партии, лидирует в первом опросе общественного мнения, после распада альянса оппозиционных партий относительно предстоящих президентских выборов в январе 2024 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Из-за запланированных на 13 января 2024 года президентских и парламентских выборов в Тайване проведен первый опрос общественного мнения. Согласно информации Bloomberg, вице-президент правящей ДПП Лай Чин То лидирует в первом опросе, после распада альянса между дружественными к Китаю оппозиционными партиями. Как указывается, этот результат опроса, улучшает шансы Лай Чин Тэ на победу благодаря распределению голосов оппозиции между двумя кандидатами.

Справка

Правящая партия ДПП, известная своей позицией против более тесных связей Тайваня с Китаем, сейчас стремится укрепить отношения с США и их союзниками, чтобы противостоять влиянию КНР. Таким образом, администрация ДПП еще больше будет препятствовать достижению четкой цели президента Китая Си Цзиньпина - вернуть Тайвань под контроль Пекина.

Ранее Китай заявлял, что не вмешивается в выборы на Тайване, но в понедельник он раскритиковал Лая. Чэнь Биньхуа, представитель правительственного департамента в Пекине, который занимается вопросами, связанными с Тайванем, сказал в своем заявлении, что жители острова должны понимать, что "преследователь независимости Тайваня", такой как кандидат от ДПП, является "нарушителем спокойствия" и "подстрекателем к войне".

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Тем временем, кандидат в президенты от оппозиционного Гоминьдана Хоу Ю-и (侯友宜) заявил в понедельник, что он является единственным кандидатом в президенты, который чётко выступает против официальной независимости Тайваня, поскольку считает, что это поможет достичь мира через Тайваньский пролив.

Я выступал против независимости Тайваня. Мы должны уменьшить риск войны и создать беспроигрышную ситуацию [через Тайваньский пролив]. (...) Независимость Тайваня приведет только к войне - сказал Хоу во время выступления на форуме экономического развития Тайваня.

Напомним

Недавно, военные Китая обвинили США в том, что американский военный корабль эсминец USS Hopper незаконно вошел в территориальные китайские воды в Южно-Китайском море.