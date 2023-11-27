Вице-президент правящей партии Тайваня лидирует в опросе общественного мнения, на фоне срыва переговоров дружественной к КНР оппозиции
Вице-президент Тайваня Лай Чин-тэ от Демократической прогрессивной партии возглавляет опрос общественного мнения относительно президентской гонки 2024 года после распада прокитайского оппозиционного альянса. Правящая партия ДПП стремится укрепить связи с США и противостоять Китаю, в то время как Китай критикует Лая и предостерегает от движений за независимость во главе с ДПП.
Под Мелитополем партизаны взорвали машину кадыровцев
Под Мелитополем силы сопротивления взорвали авто "кадыровских боевиков".
Вице-президент Еврокомиссии Юрова обсудила антикоррупционные реформы во время визита в Киев
Вице-президент Европейской Комиссии Вера Юрова посетила Киев, чтобы обсудить инициативы Украины по расширению ЕС и борьбу с коррупцией, пообещав постоянную поддержку со стороны ЕС.
СБУ опровергла активизацию рф сети шпионов внутри украинской спецслужбы
СБУ опровергает заявления об активизации российской шпионской сети в своих рядах, заявляя, что это неправильное толкование слов главы СНБО, и отмечает постоянные успехи в контрразведывательной деятельности.
Ассоциация футбола Украины планирует конгресс для избрания нового президента на фоне дела против Павелко
Украинская ассоциация футбола планирует провести внеочередной конгресс 25 января 2024 года, чтобы избрать нового президента на фоне дела о хищении средств, где фигурирует нынешний президент Андрей Павелко.
Столичный блогер пытался дискредитировать Силы обороны: ему сообщено о подозрении
СБУ обвинила киевского блогера в подрыве сил обороны Украины путем трансляции провокаций и раскрытия мест дислокации войск в Интернете. Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы за его действия, которые могут способствовать российским войскам.
Непогода на Киевщине: дороги от снега очищают 220 единиц техники
В Киевской области 220 единиц техники и 272 работника задействованы в борьбе с непогодой, используя 6588 тонн противогололедных материалов.
После почти 10 лет судебной тяжбы: в Украину вернулось "скифское золото"
Артефакты из крымских музеев, представленные на голландской выставке 2014 года, вернулись в Украину после почти десятилетнего юридического спора. 565 экспонатов останутся в Национальном музее истории Украины до деоккупации Крыма.
В Сочи свирепствует мощный шторм: реки на улицах, смытые дома
Сильный шторм в Сочи вызвал массовое наводнение, метровые волны смывают дома и превращают улицы в реки.
На оккупированной Луганщине многие населенные пункты остаются без света - Власенко
В оккупированной Луганской области сложилась критическая ситуация с повсеместным отключением электроэнергии, плохой мобильной связью и многочисленными пожарами из-за проблем с отоплением. В частности в Северодонецке существенно повреждена система отопления. Тем временем российские войска безуспешно пытались штурмовать Купянское направление.