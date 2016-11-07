Вице-губернатор Одесской ОГА С.Бобровская заявила о готовности выполнять полномочия губернатора
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 7 ноября. УНН. Только что в Одесской ОГА завершилось закрытое совещание, после которого вице-губернатор Одесской ОГА Соломия Бобровская заявила, что не будет покидать свой пост, передает корреспондент УНН.
Свое решение С.Бобровская мотивировала тем, что приближается зима, а потому, чтобы Михеила Саакашвили не обвинили в провале отопительного сезона, она продолжит выполнять свои обязанности.
В то же время С.Бобровская отметила, что остается членом команды М.Саакашвили.
Напомним, глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили сегодня на пресс-конференции, проходившей на Морском вокзале, заявил о том, что подает в отставку.