Віце-губернатор Одеської ОДА С.Бобровська заявила про готовність виконувати повноваження губернатора
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 7 листопада. УНН. Щойно в Одеській ОДА завершилася закрита нарада, після якої віце-губернатор Одеської ОДА Соломія Бобровська заявила, що не покидатиме свого посту, передаэ кореспондент УНН.
Своє рішення С.Боровська мотивувала тим, що наближається зима, а тому, щоб на Міхеіла Саакашвілі не звинуватили у проваленні опалювального сезону, вона продовжить виконувати свої обов’язки.
Водночас С.Бобровська зауважила, що лишається членом команди М.Саакашвілі.
Нагадаємо, голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі сьогодні на прес-конференції, що проходила на Морському вокзалі, заявив про те, що подає у відставку.