Вице-чемпионы мира минимально обыграли Уэльс в отборе на Евро-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. В рамках третьего тура группы Е отбора на чемпионат Европы по футболу-2020 в гости к вице-чемпионам мира хорватов приезжала сборная Уэльса, передает корреспондент УНН.
Быстрый выпад хорватов привел к острому прострелу с левой бровки от Перишича после которого Лоуренс срезал игровой снаряд в собственную сетку. Уже сам Перишич записал на табло свое имя в графу авторов забитых голов на 48 минуте. Суета в штрафной гостей закончилась точным выстрелом полузащитника “Интера”.
Отквитать один гол Уэльс сумел на 78 минуте усилиями Давида Брукса, игрока “Борнмута” — 2:1.
Примечательно, что “шашечные” выступали без тройки основных игроков — Ракитича, Врсалько и Ребич.
Заметим, что хорваты набрали 6 очков и делят первые места в группе с венграми. Уэльс идет третьим — 3 пункта и игра в запасе.