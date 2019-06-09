Віце-чемпіони світу мінімально обіграли Уельс у відборі на Євро-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. В рамках третього туру групи Е відбору на чемпіонат Європи з футболу-2020 в гості до віце-чемпіонів світу хорватів приїздила збірна Уельсу, передає кореспондент УНН.
Швидкий випад хорватів призвів до гострого прострілу з лівої бровки від Перішича після якого Лоуренс зрізав ігровий снаряд у власну сітку. Вже сам Перішич записав на табло своє ім'я в графу авторів забитих голів на 48 хвилині. Метушня у штрафній гостей закінчилася точним пострілом півзахисника "Інтера".
Відіграти один гол Уельс зумів на 78 хвилині зусиллями Давіда Брукса, гравця "Борнмута" – 2:1.
Примітно, що "шашкові" виступали без трійки основних гравців - Ракітіча, Врсалько і Ребіча.
Зауважимо, що хорвати набрали 6 очок і поділяють перші місця в групі із угорцями. Уельс йде третім – 3 пункти і гра в запасі.