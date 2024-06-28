Высший антикоррупционный суд отменил арест акций газовых компаний Фирташа

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отменил аресты акций газораспределительных компаний группы РГК, которую связывают с подсанкционным бизнесменом Дмитрием Фирташем. Решение ВАКС от 25 июня опубликовано в Едином судебном реестре, передает УНН.

Мотивы этого решения пока не известны. Полный текст решения будет объявлен в 16:45 1 июля, говорится в резолютивной части постановления.

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) в комментарии hromadske сообщило, что направило обращение в Офис генпрокурора из-за решения ВАКС, который отменил аресты акций ряда облгазов. Агентство назвало решение суда таким, что "несет финансовые и политические последствия для Украины и национальной безопасности".

Напомним

В мае 2022 года Печерский райсуд Киева арестовал и передал в управление АРМА корпоративные права 26 облгазов из-за неуплаты за пользование сетями. Позже правительство передало эти активы в управление "Нафтогаза".

Добавим

Ранее СБУ совместно с БЭБ разоблачила масштабную схему: чиновники "облгазов Фирташа" разворовывали более 70% средств, которые предусматривались на закупку газа.

Только в течение 2021 года незаконная деятельность фигурантов нанесла государству ущерб на более 4,2 млрд грн. А общая сумма ущерба, по предварительным оценкам, в течение 2016-2022 годов может составить более 18 млрд грн.

В мае 2023 года было сообщено о подозрении по "делу Фирташа" председателям правлений АО "Ивано-Франковскгаз" и АО "Сумыгаз". А в августе того же года по материалам СБУ было сообщено о подозрении еще трем фигурантам - председателям правлений Волыньгаза, Криворожгаза и Черниговгаза.

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