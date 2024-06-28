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Вищий антикорупційний суд скасував арешт акцій газових компаній Фірташа

Київ • УНН

 • 15160 перегляди

Вищий антикорупційний суд скасував арешти акцій газорозподільчих компаній, пов'язаних з бізнесменом Дмитром Фірташем, скасувавши попереднє рішення про передачу цих активів в управління державі через ймовірні розкрадання та збитки, завдані Україні.

Вищий антикорупційний суд скасував арешт акцій газових компаній Фірташа

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) скасував арешти акцій газорозподільних компаній групи РГК, яку повʼязують з підсанкційним бізнесменом Дмитром Фірташем. Рішення ВАКС від 25 червня опубліковане у Єдиному судовому реєстрі, передає УНН.

Мотиви цього рішення поки що не відомі. Повний текст ухвали буде оголошений о 16:45 1 липня, йдеться у резолютивній частині ухвали.

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) у коментарі hromadske повідомило, що направило звернення до Офісу генпрокурора через рішення ВАКС, який скасував арешти акцій низки облгазів. Агентство назвало рішення суду таким, що "несе фінансові та політичні наслідки для України та національної безпеки".

Нагадаємо

У травні 2022 року Печерський райсуд Києва арештував і передав в управління АРМА корпоративні права 26 облгазів через несплату за користування мережами. Пізніше уряд передав ці активи в управління "Нафтогазу".

Додамо

Раніше СБУ спільно з БЕБ викрила масштабну схему: посадовці "облгазів Фірташа" розкрадали понад 70% коштів, які передбачалися на закупівлю газу.

Лише протягом 2021 року незаконна діяльність фігурантів завдала державі збитків на понад 4,2 млрд грн. А загальна сума шкоди, за попередніми оцінками, протягом 2016-2022 років може становити понад 18 млрд грн.

У травні 2023 року було повідомлено про підозру у "справі Фірташа" головам правлінь АТ "Івано-Франківськгаз" і АТ "Сумигаз".  А у серпні того ж року за матеріалами СБУ було повідомлено про підозру ще трьом фігурантам — головам правлінь Волиньгазу, Криворіжгазу та Чернігівгазу.

Зеленський продовжив санкції проти 390 російських олігархів: в списку Фірташ та Дерипаска25.06.24, 09:08 • 82604 перегляди

Анастасія Рябоконь

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