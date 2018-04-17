Выводы суда относительно Беловежской пущи: Польша нарушила законы ЕС

Суд признал, что Польша не выполнила обязательства, которые накладывает директива ЕС по охране естественных местообитаний, дикой флоры и фауны, охраны птиц.

Суд счел недостаточным аргумент польских властей по увеличению популяции жука-короеда для обоснования необходимости вырубки.



Решение суда не влечет за собой никаких финансовых санкций, потому что правительство Польши остановил вырубку в пуще.

Как сообщал УНН, суд Европейского Союза временно запретил Польши вырубку леса в Беловежской пуще.

Напомним, суд ЕС пригрозил Польше штрафом в размере минимум 100 000 евро в день в пользу Еврокомиссии за вырубку Беловежской пуще, которую он требовал остановить раньше.