Выводы суда относительно Беловежской пущи: Польша нарушила законы ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Решение польских властей об усиленной вырубке Беловежской пущи противоречило законодательству ЕС. По этом сообщает УНН со ссылкой на опубликованное решение суда.
Суд признал, что Польша не выполнила обязательства, которые накладывает директива ЕС по охране естественных местообитаний, дикой флоры и фауны, охраны птиц.
Суд счел недостаточным аргумент польских властей по увеличению популяции жука-короеда для обоснования необходимости вырубки.
Решение суда не влечет за собой никаких финансовых санкций, потому что правительство Польши остановил вырубку в пуще.
Как сообщал УНН, суд Европейского Союза временно запретил Польши вырубку леса в Беловежской пуще.
Напомним, суд ЕС пригрозил Польше штрафом в размере минимум 100 000 евро в день в пользу Еврокомиссии за вырубку Беловежской пуще, которую он требовал остановить раньше.