Висновки суду щодо Біловезької пущі: Польща порушила закони ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Рішення польської влади про посилену вирубку Біловезької пущі суперечило законодавству ЄС. По це повідомляє УНН з посиланням на опубліковане рішення суду.
Суд визнав, що Польща не виконала зобов’язань, які накладають директива ЄС щодо охорони природних місць існування, дикої флори та фауни, охорони птахів.
Суд визнав за недостатній аргумент польської влади щодо збільшення популяції жука-короїда для обґрунтування необхідності вирубки.
Рішення суду не тягне за собою жодних фінансових санкцій, бо уряд Польщі зупинив вирубку у пущі.
Як повідомляв УНН, суд Європейського Союзу тимчасово заборонив Польщі вирубку лісу у Біловезькій пущі.
Нагадаємо, суд ЄС пригрозив Польщі штрафом в розмірі мінімум 100 тисяч євро в день на користь Єврокомісії за вирубку Біловезькій пущі, яку він вимагав зупинити раніше.