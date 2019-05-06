Вещий сон обогатил американку на 100 тыс. долларов

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 100200 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 104607 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 107408 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 108702 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 134237 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113822 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139257 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144861 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130278 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130330 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вещий сон обогатил американку на 100 тыс. долларов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 мая. УНН. Жительница американского штата Мэриленд выиграла 101 600 долл. в лотерею, передает УНН со ссылкой на UPI.

64-летняя американка шла к лотерейной победе 24 года.

"24 года назад мне приснилось, что ко мне подошел мужчина и назвал комбинацию чисел: 4-8-11-21-27. С тех пор я ее использовала в лотерейных билетах. Благодаря этим цифрам 5 мая я выиграла 100 тыс. долларов", - рассказала она.

Как победительница распорядится выигрышем - не упоминается.

Напомним, один из миллионеров украинской лотереи “Лото-Забава”, 59-летний житель Тернопольской области Григорий Цапура, шел к желанному выигрышу в лотерею 18 лет.

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