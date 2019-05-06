Вещий сон обогатил американку на 100 тыс. долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Жительница американского штата Мэриленд выиграла 101 600 долл. в лотерею, передает УНН со ссылкой на UPI.
64-летняя американка шла к лотерейной победе 24 года.
"24 года назад мне приснилось, что ко мне подошел мужчина и назвал комбинацию чисел: 4-8-11-21-27. С тех пор я ее использовала в лотерейных билетах. Благодаря этим цифрам 5 мая я выиграла 100 тыс. долларов", - рассказала она.
Как победительница распорядится выигрышем - не упоминается.
Напомним, один из миллионеров украинской лотереи “Лото-Забава”, 59-летний житель Тернопольской области Григорий Цапура, шел к желанному выигрышу в лотерею 18 лет.