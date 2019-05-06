Віщий сон збагатив американку на 100 тис. доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Мешканка американського штату Меріленд виграла 101 600 долл. у лотерею, передає УНН з посиланням на UPI.
64-річна американка йшла до лотерейної перемоги 24 роки.
"24 роки тому мені наснилося, що до мене підійшов чоловік і назвав комбінацію чисел: 4-8-11-21-27. З тих пір я її використовувала в лотерейних білетах. Завдяки цим цифрам 5 травня я виграла 100 тис. доларів", - розповіла вона.
Як переможниця розпорядиться виграшем - не згадується.
Нагадаємо, один з мільйонерів української лотереї "Лото-Забава", 59-річний житель Тернопільської області Григорій Цапура, йшов до омріяного виграшу в лотерею 18 років.