Выплаты декретных в Украине выросли на 10%
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Фонд социального страхования Украины профинансировал 1,3 млн дней декретных за февраль - всего 376,75 млн грн. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ФССУ.
"За февраль 2020 года Фондом социального страхования Украины было направлено 376,75 млн грн на финансирование пособий по беременности и родам для 13,7 тыс. человек. Выплаты по этому направлению выросли на 10,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года", - указали в Фонде.
Как отмечается, в общем за февраль Фонд профинансировал работающим женщинам 1 346 920 дней пребывания в декретном отпуске.
Напомним, по данным Омбудсмена, соцстрах на начало марта имел задолженность в выплатах на 890 млн грн.