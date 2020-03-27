Виплати декретних в Україні зросли на 10%
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Фонд соціального страхування України профінансував 1,3 млн днів декретних за лютий - загалом 376,75 млн грн. Про це УНН повідомили у пресслужбі ФССУ.
"За лютий 2020 року Фондом соціального страхування України було направлено 376,75 млн грн на фінансування допомог по вагітності та пологах для 13,7 тис. осіб. Виплати за цим напрямом зросли на 10,1% порівняно з тим же періодом минулого року", - вказали у Фонді.
Як зазначається, загалом за лютий Фонд профінансував працюючим жінкам 1 346 920 днів перебування у декретній відпустці.
Нагадаємо, за даними Омбудсмена, соцстрах на початок березня мав заборгованість у виплатах на 890 млн грн.