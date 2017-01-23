Случаи передачи вируса Зика зафиксированы в 76 странах - ВОЗ

Как указано в отчете ВОЗ, в целом, за две недели (с 5 по 18 января) "глобальная оценка риска не изменилась", и "вирус Зика продолжает географически распространяться в районах, где присутствует переносчик". При этом "хотя в некоторых странах или некоторых районах стран, согласно имеющимся сообщениям, происходит уменьшение количества случаев заражения вирусом Зика, однако бдительность должна оставаться высокой".

Издание отмечает, что хотя Ангола включена в статистику ВОЗ по Зика только в январе, о возможной передаче вируса в этой стране специалистам было известно с декабря. Сначала клинические симптомы болезни были обнаружены во Франции у пациента, который прибыл из Анголы. Затем еще один заболевший была обнаружена непосредственно в Анголе. Получив подтверждение диагноза в ходе лабораторных исследований, власти страны официально объявили 11 января о двух случаях Зика.

Таким образом, как отмечается в бюллетене ВОЗ, к настоящему времени "76 стран и территорий сообщили о показаниях переноса вируса Зика комарами с 2007 года", причем в 70 из них такие показания были получены, начиная с 2015 года.

Тринадцать стран заявили о наличии свидетельств локальной передачи вируса Зика от человека к человеку. Власти 29 государств и территорий сообщили ВОЗ о том, что ими выявлены случаи микроцефалии или других отклонений в развитии центральной нервной системы в связи с заражением этим вирусом, а 21 страна сообщила о росте количества случаев синдрома Гийена-Барре или об обнаружении у больных этим недугом вируса Зика.

С 1 февраля по 18 ноября 2016 года в мировой системе здравоохранения действовал объявлен ВОЗ режим чрезвычайной ситуации, связанный с распространением Зика. Объявив об отмене чрезвычайной ситуации, всемирная организация однако информировала, что "вирус Зика и связанные с ним последствия остаются значительным и долгосрочным вызовом в сфере здравоохранения, что требует интенсивных действий".

Ученые считают, что вирус Зика вызывает у беременных различные отклонения в развитии плода, и наиболее тяжелым из них считается микроцефалия - значительное уменьшение размера черепа, что приводит к слабоумию, проблеме со зрением и слухом. Переносчиком вируса является комар Aedes aegypti.