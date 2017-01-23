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Випадки передачі вірусу Зіка зафіксовані у 76 країнах - ВООЗ

Випадки передачі вірусу Зіка зафіксовані у 76 країнах - ВООЗ

Київ • УНН

 • 7348 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Поточний рік поки не приніс людству перемоги над вірусом Зіка: список країн, в яких зареєстровані випадки передачі інфекції, поповнила Ангола, і тепер їх офіційно 76. Ці дані наведені в опублікованому в Женеві інформаційному бюлетені Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), передає УНН із посиланням на ТАСС.

Як зазначено у звіті ВООЗ, в цілому, за два тижні (з 5 по 18 січня) "глобальна оцінка ризику не змінилася", і "вірус Зіка продовжує географічно поширюватися в районах, де присутній переносник". При цьому "хоча в деяких країнах або деяких районах країн, згідно з наявними повідомленнями, відбувається зменшення кількості випадків зараження вірусом Зіка, проте пильність повинна залишатися високою".

Видання відзначає, що хоча Ангола включена у статистику ВООЗ по Зіка тільки в січні, про можливу передачу вірусу в цій країні фахівцям було відомо з грудня. Спочатку клінічні симптоми недуги були виявлені у Франції у пацієнта, який прибув з Анголи. Потім ще одна хвора особа була виявлена безпосередньо в Анголі. Отримавши підтвердження діагнозу під час лабораторних досліджень, влада країни офіційно оголосилп 11 січня про два випадки Зіка.

Таким чином, як зазначається в бюлетені ВООЗ, до теперішнього часу "76 країн і територій повідомили про свідчення перенесення вірусу Зіка комарями з 2007 року", причому в 70 з них такі свідчення були отримані, починаючи з 2015 року.
Тринадцять країн заявили про наявність свідоцтв локальної передачі вірусу Зіка від людини до людини. Влада 29 держав і територій повідомили ВООЗ про те, що ними виявлено випадки мікроцефалії або інших відхилень у розвитку центральної нервової системи у зв'язку із зараженням цим вірусом, а 21 країна поінформувала про зростання кількості випадків синдрому Гієна-Барре або ж про виявлення у хворих на цю недугу вірусу Зіка.

З 1 лютого по 18 листопада 2016 року в світовій системі охорони здоров'я діяв оголошений ВООЗ режим надзвичайної ситуації, пов'язаний з поширенням Зіка. Оголосивши про скасування надзвичайної ситуації, всесвітня організація проте інформувала, що "вірус Зіка і пов'язані з ним наслідки залишаються значним і довгостроковим викликом в сфері охорони здоров'я, що вимагає інтенсивних дій".

Вчені вважають, що вірус Зіка викликає у вагітних різні відхилення у розвитку плоду, і найбільш важким з них вважається мікроцефалія - ​​значне зменшення розміру черепа, що призводить до недоумства, проблемам із зором і слухом. Переносником вірусу є комар Aedes aegypti.

 

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