Виновник стрельбы в Ровенской области защищал свою семью - прокуратура
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 17 января. УНН. Окончательную версию стрельбы в Старом Селе Рокитновского района озвучила прокуратура. Местный житель защищал свою семью, сообщила УНН пресс-служба Сарненской городской прокуратуры.
По информации следователей, мужчина, в дом которого в Старом Селе ворвались трое жителей Березновского района с угрозами и учебной гранатой Ф-1 в руках, открыл в нападавших огонь из охотничьего ружья. Попал в трех: 26-летний мужчина получил дробинку в живот, его 23-летний брат и 19-летний юноша - ранения в конечности.
В прокуратуре говорят, что это была защита. Против злоумышленников возбуждено уголовное производство по статье "хулиганство".
"Во время конфликта хозяин защищал себя и семью. На месте происшествия изъяты муляж гранаты, гильзы, другие доказательства, допрошены свидетели ", - отметили в прокуратуре.
Двое братьев до сих пор находятся в Рокитновской центральной районной больнице. Младшего из напавших медики уже отпустили домой. Все подозреваемые в хулиганстве из села Зорное Березновского района.
Как сообщал УНН, 15 января в с.Старое Село случилась стрельба. Местные жители ранили трех мужчин. Сначала сообщали о конфликте из-за нелегальной добычи янтаря, но эту версию полиция отмела сразу .