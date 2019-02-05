Воспитательнице девочки, которой воткнули карандаш в глаз, сделали выговор
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Воспитательнице детсада, одна из воспитанниц которой получила травму - во время детской драки кто-то из участников воткнул ей карандаш вблизи глаза - вынесли выговор. Об этом сообщили УНН в ответ на запрос в Департаменте гуманитарной политики Управления образования Днепровской горсовета.
На запрос департамент горсовета сообщил, что была созвана комиссия, которая провела расследование действий воспитательницы и с "результатами расследования комиссии КСО "ДУЗ №372" ДМР составлен акт (...) к воспитателю группы Кротовой применено дисциплинарное взыскание (выговор) за нарушение Должностной инструкции воспитателя" .
"Также сообщаем, что в департаменте гуманитарной политики Днепровской городского совета создана комиссия, которая осуществляет проверку действий и.о. руководителя КСО "ДУЗ №372" ДМР Фоменцовои И. во время проведения в учреждении расследования несчастного случая в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины (приказ от 28.01.2019 №26)", - сообщили в горсовете.
Добавим, что по состоянию на 1 февраля пострадавшую девочку выписали из больницы и находится на домашнем лечении под присмотром родителей.
Напомним, инцидент в детском саду произошел 25 января. Во время драки, возникшей между воспитанниками детсада, которые на тот момент якобы находились без присмотра воспитателя, кто-то из детей вонзил цветной карандаш девочке под глаз.
Родители трехлетней девочки обратились сначала в детскую клиническую больницу Днепропетровской области, но позже ребенка направили в офтальмологическую больницу, где прооперировали - вытащили осколок карандаша из-под глаза.
Как сообщал УНН, в львовском детском саду отравились десять детей.