Виховательці дівчинки, якій встромили олівець в око, винесли догану
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Виховательці дитсадку, одна з вихованок якої отримала травму – під час дитячої бійки, хтось з учасників стромив їй олівець поблизу ока – винесли догану. Про це УНН повідомили у відповідь на запит у Департаменті гуманітарної політики Управління освіти Дніпровської міськради.
На запит департамент міськради повідомив, що була скликана комісія, що провела розслідування дій виховательки та за "результатами розслідування комісії КЗО "ДНЗ №372" ДМР складено акт (…) до вихователя групи Кротової застосовано дисциплінарне стягнення (догану) за порушення Посадової інструкції вихователя".
"Також повідомляємо, що у департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради створена комісія, яка здійснює перевірку дій в.о. керівника КЗО "ДНЗ №372" ДМР Фомєнцової І.Г. під час проведення в закладі розслідування нещасного випадку відповідно до вимог чинного законодавства України (наказ від 28.01.2019 №26)", - повідомили у міськраді.
Додамо, що станом на 1 лютого постраждалу дівчинку виписали з лікарні і вона перебуває на домашньому лікуванні під наглядом батьків.
Нагадаємо, інцидент в дитячому садку стався 25 січня. Під час бійки, що виникла між вихованцями дитсадку, які на той момент нібито перебували без нагляду вихователя, хтось з дітей встромив кольоровий олівець дівчинці під око.
Батьки трьохрічної дівчинки звернулися спочатку до дитячої клінічної лікарні Дніпропетровської області, однак пізніше дитину направили до офтальмологічної лікарні, де прооперували – витягли уламок олівця з-під ока.
Як повідомляв УНН, у львівському дитсадку отруїлися десятеро дітей.