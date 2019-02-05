Виховательці дівчинки, якій встромили олівець в око, винесли догану

КИЇВ. 5 лютого. УНН. Виховательці дитсадку, одна з вихованок якої отримала травму – під час дитячої бійки, хтось з учасників стромив їй олівець поблизу ока – винесли догану. Про це УНН повідомили у відповідь на запит у Департаменті гуманітарної політики Управління освіти Дніпровської міськради.