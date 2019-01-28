У львівському дитсадку отруїлися десятеро дітей
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 28 січня. УНН. У Львові отруїлися десятеро вихованців ясельної групи у дитячому садку №153. Про це кореспонденту УНН повідомили у дошкільному навчальному закладі.
"У десяти дітей нудота та температура. Всі ознаки отруєння. Що стало причиною, наразі невідомо. Ведеться перевірка",- розповіла завідувачка ДНЗ Юлія Кукуріка.
Як повідомляв УНН, у селі Морозівка на Київщині діти отруїлися після поїздки у шкільному автобусі. У результаті госпіталізували 12 дітей, з них троє потрапили до реанімації.
Через отруєння дітей відкрили кримінальне провадження.