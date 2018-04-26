Выход книги "Ветра зимы" опять отложен

"Нет, зима, не приходит… Не в 2018, по крайней мере. Вам придется подождать выхода "Ветра зимы", - написал он.



"Ветра зимы" - шестая книга серии "Песнь льда и пламени", ее выход ожидается с 2015 года.



Вместе с тем, он отметил, что 20 ноября ожидается выход иллюстрированной версии книги "Пламя и кровь", в которой от лица мейстера Гильдейна рассказывается история дома Таргариенов до Эйгона III. Позже Мартин собирается выпустить второй том истории Таргариенов.

Как сообщал УНН, актеры сериала "Игра престолов" ознакомились со сценарием последнего эпизода сериала.