Вихід книги "Вітри зими" знову відкладений
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Джордж Мартін переніс вихід нової книги серії "Пісня льоду і полум'я". Про це повідомляє УНН з посиланням на особистий блог автора.
"Ні, зима, не приходить ... Не в 2018. Вам доведеться почекати виходу "Вітри зими", - написав він.
"Вітри зими" - шоста книга серії "Пісня льоду і полум'я", її вихід очікується з 2015 року.
Разом з тим, він зазначив, що 20 листопада очікується вихід ілюстрованої версії книги "Полум'я і кров", в якій від імені Мейстера Гільдейна розповідається історія будинку Таргаріенов до Ейгона III. Пізніше Мартін збирається випустити другий том історії Таргаріенов.
Як повідомляв УНН, актори серіалу "Гра престолів" ознайомилися зі сценарієм останнього епізоду серіалу.