Отставка В.Гонтаревой не спасет ее от уголовной ответственности - ГПУ

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 24617 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 100606 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 116050 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 174759 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 128059 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123708 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116455 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106418 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107461 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103881 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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КИЕВ. 10 апреля. УНН. Органами прокуратуры собрано достаточно доказательной базы для привлечения главы Нацбанка Валерии Гонтаревой к уголовной ответственности. Об этом в комментарии УНН сообщил прокурор Генеральной прокуратуры Украины Владислав Куценко.

"Я уверен, что она не избежит ответственности перед украинским народом. Есть версия, что некоторые представители украинского политикума считают, что освобождение Гонтаревой выведет ее из активной фазы политики, поэтому все забудут, что она наделала и она (В.Гонтарева - ред.) как-то сможет избежать ответственности. Но я лично буду инициировать в правоохранительных структурах ускорение расследования всех дел, связанных с Гонтаревой", - заявил В.Куценко.

Напомним, НАБУ изучает факты многомиллионного рефинансирования банков со стороны Нацбанка. По данным экспертов, дело в частности касается рефинансирования "Платинум банка", председателем правления которого была нынешняя заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова.

Ранее сообщалось, что "Платинум банк", при содействии руководства НБУ, пытались докапитализировать за счет кредитного портфеля банка "Михайловский". Именно с этой целью НБУ вроде признал банк "Михайловский" неплатежеспособным.

"И.о. члена правления Нацбанка Екатерина Рожкова в день банкира делает своему патрону, бизнесмену Борису Кауфману, королевский подарок. С помощью четырех (трех внеплановых, и одной плановой) проверок - она ​​"отжимает" для него банк "Михайловский" у владельца сети "Эльдорадо" Виктора Полищука", - писал в Facebook О.Дубинський.

С намерением завладеть кредитным портфелем он связывает нынешнее преследование экс-председателя правления банка "Михайловский" Игоря Дорошенко. По его словам, задержание И.Дорошенко иллюстрирует "пищевую цепочку" в этом деле.

Как ранее сообщал УНН, банк "Михайловский" был признан неплатежеспособным после того как он выполнил условия, поставленные перед ним самым НБУ.

Вместе с тем, правовые экспертизы показали необоснованность признания банка "Михайловский" неплатежеспособным.

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