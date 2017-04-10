Отставка В.Гонтаревой не спасет ее от уголовной ответственности - ГПУ

"Я уверен, что она не избежит ответственности перед украинским народом. Есть версия, что некоторые представители украинского политикума считают, что освобождение Гонтаревой выведет ее из активной фазы политики, поэтому все забудут, что она наделала и она (В.Гонтарева - ред.) как-то сможет избежать ответственности. Но я лично буду инициировать в правоохранительных структурах ускорение расследования всех дел, связанных с Гонтаревой", - заявил В.Куценко.

Напомним, НАБУ изучает факты многомиллионного рефинансирования банков со стороны Нацбанка. По данным экспертов, дело в частности касается рефинансирования "Платинум банка", председателем правления которого была нынешняя заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова.

Ранее сообщалось, что "Платинум банк", при содействии руководства НБУ, пытались докапитализировать за счет кредитного портфеля банка "Михайловский". Именно с этой целью НБУ вроде признал банк "Михайловский" неплатежеспособным.

"И.о. члена правления Нацбанка Екатерина Рожкова в день банкира делает своему патрону, бизнесмену Борису Кауфману, королевский подарок. С помощью четырех (трех внеплановых, и одной плановой) проверок - она ​​"отжимает" для него банк "Михайловский" у владельца сети "Эльдорадо" Виктора Полищука", - писал в Facebook О.Дубинський.

С намерением завладеть кредитным портфелем он связывает нынешнее преследование экс-председателя правления банка "Михайловский" Игоря Дорошенко. По его словам, задержание И.Дорошенко иллюстрирует "пищевую цепочку" в этом деле.

Как ранее сообщал УНН, банк "Михайловский" был признан неплатежеспособным после того как он выполнил условия, поставленные перед ним самым НБУ.

Вместе с тем, правовые экспертизы показали необоснованность признания банка "Михайловский" неплатежеспособным.