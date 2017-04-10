Відставка В.Гонтаревої не врятує її від кримінальної відповідальності – ГПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Органами прокуратури зібрано достатньо доказової бази для притягнення очільника Нацбанку Валерії Гонтаревої до кримінальної відповідальності. Про це в коментарі УНН повідомив прокурор Генеральної прокуратури України Владислав Куценко.
“Я впевнений, що вона не уникне відповідальності перед українським народом. Є версія, що дехто з українського політикуму вважає, що звільнення Гонтаревої виведе її з активної фази політики, тож всі забудуть, що вона наробила і вона (В.Гонтарева - ред.) якось зможе уникнути відповідальності. Але я особисто буду ініціювати у правоохоронних структурах пришвидшення розслідування всіх справ, пов’язаних з Гонтаревою”, - заявив В.Куценко.
Нагадаємо, НАБУ вивчає факти багатомільйонного рефінансування банків зі сторони Нацбанку. За даними експертів, справа зокрема стосується рефінансування “Платинум банку”, головою правління якого була нинішня заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова.
Раніше повідомлялось, що “Платинум банк”, за сприяння керівництва НБУ, намагалися докапіталізувати за рахунок кредитного портфелю банку “Михайлівський”. Саме з цією метою НБУ начебто визнав банк “Михайлівський” неплатоспроможним.
“В.о. члена правління Нацбанку Катерина Рожкова на день банкіра робить своєму патрону, бізнесменові Борису Кауфману, королівський подарунок. За допомогою чотирьох (трьох позапланових, і однією планової) перевірок — вона “віджимає” для нього банк “Михайлівський” у власника мережі “Ельдорадо” Віктора Поліщука”, - писав у Facebook О.Дубинський.
З наміром заволодіти кредитним портфелем він пов’язує нинішнє переслідування екс-голови правління банку “Михайлівський” Ігоря Дорошенка. За його словами, затримання І.Дорошенка ілюструє “харчовий ланцюжок” в цій справі.
Як раніше повідомляв УНН, банк “Михайлівський” було визнано неплатоспроможним після того як він виконав умови, поставлені перед ним самим НБУ.
Разом з тим, правові експертизи засвідчили необґрунтованість визнання банку “Михайлівський” неплатоспроможним.