С сегодняшнего дня украинцы могут сменить отчество
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Закон, которым разрешено физическим лицам менять отчество, с сегодняшнего дня вступает в силу - передает УНН.
Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты о праве физического лица на смену отчества вступает в силу с 1 января 2021 года.
Отмечается, что законом дополнена статья 295 Гражданского кодекса Украины и статья 149 Семейного кодекса Украины положениями, которые должны разрешить физическому лицу менять не только свою фамилию и (или) имя (что уже предусмотрено действующим законодательством), но и отчество.
Документом, в частности, часть первую, вторую и третью статьи 295 Гражданского кодекса Украины изложено в следующей редакции:
1. Физическое лицо, которое достигло шестнадцати лет, имеет право по своему усмотрению сменить свою фамилию и (или) собственное имя и (или) отчество.
2. Физическое лицо, которое достигло четырнадцати лет, имеет право сменить свою фамилию и (или) собственное имя и (или) отчество с согласия родителей. В случае если над физическим лицом, достигшим четырнадцати лет, установлена опека, изменение фамилии и (или) собственного имени и (или) отчества такого лица осуществляется с согласия попечителя.
3. Физическое лицо, которое достигло четырнадцати лет, имеет право сменить свою фамилию и (или) собственное имя и (или) отчество с согласия одного из родителей, если второй из родителей умер, признан безвестно отсутствующим, объявлен умершим, признан ограниченно дееспособным, недееспособным, лишен родительских прав в отношении этого ребенка или если сведения об отце (матери) ребенка исключены из актовой записи о его рождении, или если сведения о мужчине как отце ребенка внесены в актовую запись о его рождении по заявлению матери. В случае возражения одного из родителей по изменению отчество ребенка спор относительно такого изменения может решаться органом опеки и попечительства.
При разрешении спора принимаются во внимание выполнение родителями своих обязанностей по отношению к ребенку и другие обстоятельства, которые удостоверяют соответствие изменения отчества интересам ребенка".