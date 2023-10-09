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С сегодняшнего дня в Бориспольском районе Киевщины будут усиленно проверять авто и пешеходов: что известно

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 октября. УНН.  В Бориспольском районе с сегодняшнего дня будут проводить мероприятия по безопасности. Возможны усиленные проверки авто и пешеходов, заявил председатель Бориспольской районной государственной администрации Руслан Дьяченко, пишет УНН.

Цитата

“С 9 октября, в течение нескольких дней, наши военные и представители правоохранительных органов начнут проведение плановых мероприятий по безопасности на территории Бориспольского района Киевщины. Во время проведения указанных мероприятий в отдельных районах общины возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов, а также проверка документов, - написал Дяченко в Facebook.

Он отметил, что все действия будут происходить в рамках действующего законодательства. Также призвал сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к возможным ограничениям и содействовать в осуществлении мер безопасности.

Кроме того председатель Бориспольской РГА напомнил о запрете съемки и фотофиксации техники и военных.

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