Відсьогодні у Бориспільському районі Київщини посилено перевірятимуть авто та пішоходів: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. В Бориспільському районі відсьогодні будуть проводити безпекові заходи. Можливі посилені перевірки авто та пішоходів, заявив голова Бориспільської районної державної адміністрації Руслан Дяченко, пише УНН.
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“З 9 жовтня, протягом декількох днів, наші військові та представники правоохоронних органів розпочнуть проведення планових безпекових заходів на території Бориспільського району Київщини. Під час проведення вказаних заходів у окремих районах громади можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів та пішоходів, а також перевірка документів, - написав Дяченко у Facebook.
Він зазначив, що усі дії відбуватимуться у межах чинного законодавства. Також закликав зберігати спокій, з розумінням поставитися до можливих обмежень та сприяти у здійсненні безпекових заходів.
Крім того голова Бориспільської РДА нагадав про заборону зйомки та фотофіксації техніки та військових.
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