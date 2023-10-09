Відсьогодні у Бориспільському районі Київщини посилено перевірятимуть авто та пішоходів: що відомо

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“​​З 9 жовтня, протягом декількох днів, наші військові та представники правоохоронних органів розпочнуть проведення планових безпекових заходів на території Бориспільського району Київщини. Під час проведення вказаних заходів у окремих районах громади можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів та пішоходів, а також перевірка документів, - написав Дяченко у Facebook.

Він зазначив, що усі дії відбуватимуться у межах чинного законодавства. Також закликав зберігати спокій, з розумінням поставитися до можливих обмежень та сприяти у здійсненні безпекових заходів.

Крім того голова Бориспільської РДА нагадав про заборону зйомки та фотофіксації техніки та військових.

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