С сегодняшнего дня повышаются тарифы на электроэнергию для промышленности
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, повысила розничные тарифы на электрическую энергию при переходе к рыночным розничным тарифам на электрическую энергию, отпускаемую для каждого класса потребителей, кроме населения, с 1 февраля 2017 года. Решение было принято на заседании НКРЭКУ 23 января, передает УНН.
"Изменение розничных тарифов на электрическую энергию для ПРТ, которым в январе 2017 года уже были установлены рыночные тарифы на электрическую энергию, прежде всего связано с влиянием корректировок, осуществляемых через месяц после расчетного", - говорится в документе.
Как отмечается, например, для ПАО "Киевэнерго" предлагается для потребителей 1-го класса напряжения установить тарифы на уровне 147,71 коп./КВт на год (без НДС), для 2-го класса напряжения - 170,72 коп./КВт в год (без НДС).
Напомним, 23 декабря прошлого года НКРЭКУ разделила тарифы на электроэнергию для промышленности.