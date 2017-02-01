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Відсьогодні підвищуються тарифи на електроенергію для промисловості

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, підвищила роздрібні тарифи на електричну енергію при переході до ринкових роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, з 1 лютого 2017 року. Рішення було ухвалено на засіданні НКРЕКП 23 січня, передає УНН.

"Зміна роздрібних тарифів на електричну енергію для ПРТ, яким у січні 2017 року вже були встановлені ринкові тарифи на електричну енергію, передусім пов’язана із впливом коригувань, що здійснюються через один місяць після розрахункового", - йдеться у документі.

Як зазначається, наприклад, для ПАТ "Київенерго" пропонується для споживачів 1-го класу напруги встановити тарифи на рівні 147,71 коп./кВт на год (без ПДВ), для 2-го класу напруги - 170,72 коп./кВт на год (без ПДВ).

Нагадаємо, 23 грудня минулого року НКРЕКП розмежувала тарифи на електроенергію для промисловості.

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