Известного актера ограбили в Запорожье
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. В Запорожье ограбили известного украинского актера Андрея Исаенко, который участвует в съемках нового украинского сериала "Абсолютно лживая история". О краже актер сообщил в видеообращении, обнародованном в соцсети Facebook, передает УНН.
"Вчера при загадочных обстоятельствах, наверняка не могу рассказать все как было, меня гоп-стопнули в родном городе. Прекрасно. Я обращаюсь, если вдруг кто-то из вас что-то знает о моих документах, правах, техпаспортх, ключах, отзовитесь", - призвал актер.
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Как сообщал УНН, ранее в Запорожье избили и ограбили полицейских.