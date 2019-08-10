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Відомого актора пограбували у Запоріжжі

Відомого актора пограбували у Запоріжжі

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. У Запоріжжі пограбували відомого українського актора Андрія Ісаєнка, який бере участь у зйомках нового українського серіалу "Абсолютно брехлива історія". Про крадіжку актор повідомив у відеозверненні, оприлюдненому в соцмережі Facebook, передає УНН.

"Вчора при загадкових обставинах, напевно не можу рас сказати все як було, мене гоп-стопнули в рідному місті. Чудово. Я звертаюсь, якщо раптом хтось з вас щось знає про мої документи, права, техпаспорт, ключі, відгукніться", - закликав актор.

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Як повідомляв УНН, раніше у Запоріжжі побили та пограбували поліцейських

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